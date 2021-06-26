"Кайрат" определился с тренером для участия в чемпионате России

Футбольный клуб "Кайрат-Москва" определился с главным тренером для участия в Футбольной национальной лиги (второй по значимости дивизион России после премьер-лиги), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Главным тренером команды "Кайрат-Москва" будет не Кирилл Кекер (он остается у руля основного "Кайрата") и даже не его тезка Морунов (он продолжит работать с "молодежкой"), а другой человек из клубной вертикали - Евгений Коструб", - пишет телеграм-канал "Тень отца Гурмана".

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Добавим, что "Кайрат-Москва" уже получил допуск для участия в НФЛ. Костяк команды составят футболисты молодежного состава "Кайрат" - "Кайрат-Жастар".

Команда будет базироваться в Московской области, в городе Красногорске. Игры и тренировки будут проходить на стадионе "Зоркий".

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