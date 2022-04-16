"Кайрат-Москва" выиграл матч с удалением

Футбольный клуб "Кайрат-Москва" победил "Муром" во втором дивизионе России, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Одинцово завершилась со счетом 1:0 в пользу кайратовцев, в составе которых победный мяч на 7-й минуте забил Никита Мацхарашвили. При этом соперник доигрывал в меньшинстве из-за удаления Даниила Маругина на 90+7-й минуте.

После этой игры "Кайрат-Москва" с 15 очками идет на восьмом месте в таблице, а "Муром" с 18 баллами располагается на пятой строчке.

Следующий матч "желто-черные" проведут на выезде с "Енисеем 2" 23 апреля.

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