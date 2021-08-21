"Кайрат-Москва" одержал четвертую победу подряд

"Кайрат-Москва" одержал домашнюю победу в матче шестого тура Группы 2 ФНЛ-2, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда принимала "Звезду" из Санкт-Петербурга и выиграла со счетом 2:0. Голами отметились Никита Мацхарашвили (восьмая минута) и Айбар Абдулла (77-я минута).

Отметим, что эта победа для подопечных Евгения Коструба стала четвертой подряд - третьей в чемпионате, также на счету команды еще один выигрыш в рамках Кубка.

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