"Кайрат"? Черчесов назвал идеальный клуб для Дзюбы

Экс-главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов поделился мнением об игре российского нападающего Артема Дзюбы. Он работал с ним в сборной России, сообщают Vesti.kz.

Известный тренер считает, что 36-летний форвард отлично смотрится в составе тольяттинского "Акрона", и ему не нужно ничего менять.

"Акрон" - команда, где Дзюба себя комфортно чувствует. Нет смысла что-то менять, хотя я с ним на эту тему не разговаривал. Мы обсуждаем с Артемом успехи, но его действия - нет", - цитирует его слова "Чемпионат".



Отметим, что в текущем году опытного нападающего связывали с потенциальным переходом в алматинский "Кайрат". Однако информация не была подтверждена сторонами.