Капитан сборной Казахстана высказался о своём достижении в "Зените"

Капитан сборной Казахстана и защитник санкт-петербургского "Зенита" Нуралы Алип высказался о победе над "Оренбургом" в десятом туре российской премьер-лиги (РПЛ) - 5:2, передают Vesti.kz.

Этот матч стал 100-м для 25-летнего уроженца Актау в цветах "сине-бело-голубых".

— У вас сотый матч за "Зенит". Что для вас значит это достижение?

— Сегодня после матча мне сказали. Я этого не знал, сам не считал свои матчи. Конечно, сто матчей уже трехзначное число. Я больше трех лет тут нахожусь, и за это время уже свой стал. Очень приятно, конечно. Я горд быть частью этого клуба и писать его историю. Дай Бог, чтобы в этом году мы сумели выиграть чемпионство, которое в том году взять не получилось, и порадовали наших болельщиков. Всем спасибо, как-никак сотый матч, — цитирует слова Алипа пресс-служба "Зенита".

— У команды многое получалось в атаке. А не хотели ли вы в этот особенный матч сегодня отличиться?

— Я, как и говорил, не знал про этот сотый матч. Глушенков забил четыре, я полностью доволен результатами. И Соболев забил. Главное — выиграли.

Напомним, Алип пополнил состав петербуржцев в январе 2023 года, перейдя из алматинского "Кайрата" за 2 миллиона евро. В текущем сезоне Нуралы успел провести девять матчей в сумме, выступая в РПЛ и Кубке России.

