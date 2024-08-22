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Игроков сборной Казахстана "отправили" в топовый европейский чемпионат

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Игроков сборной Казахстана "отправили" в топовый европейский чемпионат ©instagram.com/kff_team

Бывший главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев, возглавляющий сейчас "Ахмат", в интервью YouTube-каналу BorodAbata оценил возможность перехода казахстанцев Ислама Чеснокова и Алибека Касыма в российский чемпионат, передают Vesti.kz.

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Бывший главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев, возглавляющий сейчас "Ахмат", в интервью YouTube-каналу BorodAbata оценил возможность перехода казахстанцев Ислама Чеснокова и Алибека Касыма в российский чемпионат, передают Vesti.kz.

- А есть ли в Казахстане футболист, которого с удовольствием забрали бы в "Ахмат"? Самородов - единственная кандидатура?

- Парни там интересные, тот же Ислам Чесноков хорошо развивается. Надо смотреть. Мне кажется, при своей работе, тот же Касым еще более физически окрепнет. У него в целом был бы вариант в чемпионате России. У этих ребят подходящий возраст. Поэтому, посмотреть можно.

- Наверняка, вы читали о том, что вы связывались уже с Чесноковым, тем более, что он был здесь полтора года назад на просмотре.

- Ну, это громко сказано. Я не связывался с Исламом. Но у нас были разговоры со спортивным директором. Мы думали об его кандидатуре. Но на сегодняшний день мы этот трансфер точно не можем осуществить, потому, что у нас по легионерам все места заняты. Самородов - последняя покупка на сегодняшний день. Нам сейчас и так пришлось одного иностранца отзаявить, - отметил Адиев.

Ранее Чесноков уже проходил просмотр в "Ахмате", однако полузащитник сборной Казахстана и "Тобола" признался, что после игры в белорусской "Белшине" ему было сложно привыкнуть к скоростям. После неудачного просмотра в Грозном Чесноков подписал контракт с "Тоболом", откуда позже получил вызов в сборную Казахстана. В свою очередь, Касым выступает за "Актобе".

 

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2 Динамо М 5 4 0 1 9-3 12
3 Локомотив М 5 4 0 1 12-5 12
4 Спартак М 5 3 1 1 9-3 10
5 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
8 ЦСКА М 5 2 1 2 9-4 7
9 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13 Акрон Тл 5 1 1 3 7-9 4
14 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
15 Крылья Советов 5 1 0 4 3-11 3
16 Факел 5 0 1 4 1-10 1

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 16 9 4 3 25-13 31
2 Актобе 16 8 6 2 27-15 30
3 Ордабасы 14 8 5 1 24-11 29
4 Елимай 16 6 7 3 25-20 25
5 Тобол 14 6 4 4 20-14 22
6 Кайсар 15 5 6 4 16-18 21
7 Атырау 14 4 7 3 14-10 19
8 Кызылжар 16 5 4 7 16-15 19
9 Астана 13 5 3 5 14-12 18
10 Жетысу 16 4 6 6 14-20 18
11 Туран 14 3 3 8 11-22 12
12 Женис 15 2 3 10 9-25 9
13 Шахтер 15 2 2 11 7-27 8
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Адиев Магомед Премьер-лига России КПЛ

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