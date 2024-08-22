Игроков сборной Казахстана "отправили" в топовый европейский чемпионат
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Бывший главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев, возглавляющий сейчас "Ахмат", в интервью YouTube-каналу BorodAbata оценил возможность перехода казахстанцев Ислама Чеснокова и Алибека Касыма в российский чемпионат, передают Vesti.kz.
Бывший главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев, возглавляющий сейчас "Ахмат", в интервью YouTube-каналу BorodAbata оценил возможность перехода казахстанцев Ислама Чеснокова и Алибека Касыма в российский чемпионат, передают Vesti.kz.
- А есть ли в Казахстане футболист, которого с удовольствием забрали бы в "Ахмат"? Самородов - единственная кандидатура?
- Парни там интересные, тот же Ислам Чесноков хорошо развивается. Надо смотреть. Мне кажется, при своей работе, тот же Касым еще более физически окрепнет. У него в целом был бы вариант в чемпионате России. У этих ребят подходящий возраст. Поэтому, посмотреть можно.
- Наверняка, вы читали о том, что вы связывались уже с Чесноковым, тем более, что он был здесь полтора года назад на просмотре.
- Ну, это громко сказано. Я не связывался с Исламом. Но у нас были разговоры со спортивным директором. Мы думали об его кандидатуре. Но на сегодняшний день мы этот трансфер точно не можем осуществить, потому, что у нас по легионерам все места заняты. Самородов - последняя покупка на сегодняшний день. Нам сейчас и так пришлось одного иностранца отзаявить, - отметил Адиев.
Ранее Чесноков уже проходил просмотр в "Ахмате", однако полузащитник сборной Казахстана и "Тобола" признался, что после игры в белорусской "Белшине" ему было сложно привыкнуть к скоростям. После неудачного просмотра в Грозном Чесноков подписал контракт с "Тоболом", откуда позже получил вызов в сборную Казахстана. В свою очередь, Касым выступает за "Актобе".
Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|2
|Динамо М
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|3
|Локомотив М
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|4
|Спартак М
|5
|3
|1
|1
|9-3
|10
|5
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|6
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|7
|Рубин
|5
|2
|1
|2
|9-11
|7
|8
|ЦСКА М
|5
|2
|1
|2
|9-4
|7
|9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|10
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|11
|Динамо Мх
|5
|1
|2
|2
|2-4
|5
|12
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|13
|Акрон Тл
|5
|1
|1
|3
|7-9
|4
|14
|Ахмат
|5
|0
|3
|2
|1-7
|3
|15
|Крылья Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|16
|Факел
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Кайрат
|16
|9
|4
|3
|25-13
|31
|2
|Актобе
|16
|8
|6
|2
|27-15
|30
|3
|Ордабасы
|14
|8
|5
|1
|24-11
|29
|4
|Елимай
|16
|6
|7
|3
|25-20
|25
|5
|Тобол
|14
|6
|4
|4
|20-14
|22
|6
|Кайсар
|15
|5
|6
|4
|16-18
|21
|7
|Атырау
|14
|4
|7
|3
|14-10
|19
|8
|Кызылжар
|16
|5
|4
|7
|16-15
|19
|9
|Астана
|13
|5
|3
|5
|14-12
|18
|10
|Жетысу
|16
|4
|6
|6
|14-20
|18
|11
|Туран
|14
|3
|3
|8
|11-22
|12
|12
|Женис
|15
|2
|3
|10
|9-25
|9
|13
|Шахтер
|15
|2
|2
|11
|7-27
|8
|14
|Аксу Пв
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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