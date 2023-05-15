Игрок сборной Казахстана узнал об условии остаться в клубе РПЛ

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 15:22
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Подмосковные "Химки" продлят соглашение с 23-летним защитником сборной Казахстана Львом Скворцовым только при сохранении прописки в российской премьер-лиге (РПЛ), сообщают Vesti.kz со ссылкой на Metaratings.ru.

Отмечается, что в ином случае Скворцов и ряд других игроков "Химок" будут искать другие варианты продолжения карьеры.

Скворцов перешел в "Химки" из "Турана" в феврале 2023 года, подписав контракт до конца сезона. В чемпионате России он провел пять матчей без результативных действий.

26 марта Скворцов дебютировал за сборную Казахстана в матче квалификации Евро-2024 против Дании (3:2) и провел на поле 56 минут.

"Химки" располагаются на предпоследнем, 15-м месте в таблице РПЛ, набрав 18 очков в 27 матчах. Следующую игру подмосковный клуб проведет на выезде с "Ахматом" 20 мая.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2 ЦСКА М 27 16 6 5 51-24 54
3 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4 Спартак М 27 14 8 5 58-36 50
5 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7 Динамо М 27 12 6 9 44-38 42
8 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10 Локомотив М 27 10 6 11 46-43 36
11 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13 Крылья Советов 27 6 8 13 27-43 26
14 Пари Нижний Новгород 27 6 6 15 28-48 24
15 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16 Торпедо М 27 2 5 20 18-53 11

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Метки:
Химки ФК Премьер-лига России Сборная РК по футболу

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