Белорусский защитник Александр Мартынович, которого сватают в "Кайрат" поделился своими мыслями о решении уйти из казахнского "Рубина", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Pressball.by.

Ранее сообщалось, что опытный футболист уже прибыл в Алматы и на днях он подпишет контракт с клубом.

"Настал день, когда подходит к завершению моя история в казанском "Рубине". Эти два года получились по-настоящему незабываемыми! Мы вместе вернулись в РПЛ, а после этого провели достойный сезон в Премьер-Лиге. Выходить на поле в футболке "Рубина" с капитанской повязкой – большая честь и ответственность для меня. Хотел бы поблагодарить руководство, тренерский штаб, персонал клуба, а также всех причастных за совместную работу, ну и конечно же наших болельщиков, которые никогда не оставляли клуб без поддержки. Спасибо, Казань! Мы – "Рубин", нас не остановить", - сказал Мартынович.

Мартынович стал игроком "Рубина" в июне 2022 года, сыграл 48 матчей, в которых забил три гола.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего игрока в 250 тысяч евро. Ранее защитник выступал за "Краснодар", минское "Динамо" и "Урал".