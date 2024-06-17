Игрок европейской сборной сделал заявление перед трансфером в "Кайрат"

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 16:07
©ФК "Рубин"

Белорусский защитник Александр Мартынович, которого сватают в "Кайрат" поделился своими мыслями о решении уйти из казахнского "Рубина", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Pressball.by.

Ранее сообщалось, что опытный футболист уже прибыл в Алматы и на днях он подпишет контракт с клубом.

"Настал день, когда подходит к завершению моя история в казанском "Рубине". Эти два года получились по-настоящему незабываемыми! Мы вместе вернулись в РПЛ, а после этого провели достойный сезон в Премьер-Лиге. Выходить на поле в футболке "Рубина" с капитанской повязкой – большая честь и ответственность для меня. Хотел бы поблагодарить руководство, тренерский штаб, персонал клуба, а также всех причастных за совместную работу, ну и конечно же наших болельщиков, которые никогда не оставляли клуб без поддержки. Спасибо, Казань! Мы – "Рубин", нас не остановить", - сказал Мартынович.

Мартынович стал игроком "Рубина" в июне 2022 года, сыграл 48 матчей, в которых забил три гола.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего игрока в 250 тысяч евро. Ранее защитник выступал за "Краснодар", минское "Динамо" и "Урал".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 10 5 4 1 17-8 19
2 Ордабасы 10 5 4 1 15-6 19
3 Кайрат 11 5 3 3 13-10 18
4 Елимай 10 4 5 1 13-11 17
5 Атырау 10 4 4 2 10-5 16
6 Тобол 10 4 3 3 12-9 15
7 Жетысу 10 4 3 3 10-11 15
8 Кайсар 10 3 4 3 8-11 13
9 Астана 10 3 3 4 10-8 12
10 Кызылжар 10 2 4 4 10-9 10
11 Туран 10 2 2 6 6-11 8
12 Женис 11 2 2 7 6-18 8
13 Шахтер 10 2 1 7 5-18 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Метки:
Рубин Беларусь Кайрат ФК Футбольные трансферы КПЛ

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 16:07
Россия
Игрок европейской сборной сделал заявление перед трансфером в "Кайрат"
Сегодня , 10:37
Россия
Миф или реальность? Оценены шансы Алипа на переход в ПСЖ или "Ман Сити"
Сегодня , 09:40
Россия
В России отреагировали на интерес ПСЖ и "Ман Сити" к Алипу
Сегодня , 09:21
Россия
Нуралы Алип получил предложения от ПСЖ и "Манчестер Сити"
Вчера , 21:16
Россия
Раскрыто будущее Алипа в "Зените"
15 июня, 18:44
Россия
В Турции поставили под сомнение трансфер Зайнутдинова в "Зенит"
14 июня, 23:58
Россия
Зайнутдинов обратился с необычной просьбой к "Бешикташу"
14 июня, 22:30
Россия
Вратарь сборной России сотворил историю в ПСЖ
14 июня, 21:19
Россия
ПСЖ официально объявил о переходе российского вратаря
14 июня, 18:21
Россия
Стала известна реакция Зайнутдинова на трансфер в "Зенит"
© 2008 - 2024 ТОО «EML»