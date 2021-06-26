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Григорий Бабаян покинет ЦСКА?

Григорий Бабаян покинет ЦСКА?
Григорий Бабаян. Фото: ФК ЦСКА
Новости спорта Футбол Россия
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Бывший футболист ЦСКА, а ныне старший тренер юношеской сборной России по футболу (U-15) Ролан Гусев может присоединиться к тренерскому штабу "армейцев".

Об этом сообщает журналист Василий Конов. Стороны близки к соглашению, осталось лишь урегулировать вопрос с РФС.

Напомним, 15 июня пресс-служба ЦСКА сообщила об уходе Ивицы Олича с поста главного тренера. Причиной стали разногласия хорвата с руководством клуба. Исполняющим обязанности был назначен Алексей Березуцкий.

17 июня "армейцы" подтвердили, что в тренерский штаб клуба также вошел казахстанский специалист Григорий Бабаян.

ЦСКА начнет новый сезон РПЛ домашним матчем с "Уфой", который состоится 25 июля. Сейчас команда находится на сборах в Австрии.

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Метки:
Бабаян Григорий ЦСКА Премьер-лига России

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