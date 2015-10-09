Гол Самородова признан лучшим в РПЛ (Видео)

Болельщики "Ахмата" признали гол нападающего сборной Казахстана Максима Самородова лучшим по итогам первой части сезона в российской премьер-лиге (РПЛ), сообщают Vesti.kz.
Самородов отличился в домашнем матче 13-го тура РПЛ с "Сочи" (2:4), в котором форвард оформил дубль.
В нынешнем сезоне Самородов провёл 22 матча за "Ахмат", в которых забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.
