Россия
Гол Самородова признан лучшим в РПЛ (Видео)

Болельщики "Ахмата" признали гол нападающего сборной Казахстана Максима Самородова лучшим по итогам первой части сезона в российской премьер-лиге (РПЛ), сообщают Vesti.kz.

Самородов отличился в домашнем матче 13-го тура РПЛ с "Сочи" (2:4), в котором форвард оформил дубль.

В нынешнем сезоне Самородов провёл 22 матча за "Ахмат", в которых забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 18 12 4 2 37-12 40
2 Зенит 18 11 6 1 34-12 39
3 Локомотив М 18 10 7 1 39-23 37
4 ЦСКА М 18 11 3 4 30-17 36
5 Балтика 18 9 8 1 24-7 35
6 Спартак М 18 8 5 5 26-23 29
7 Рубин 18 6 5 7 16-22 23
8 Ахмат 18 6 4 8 22-25 22
9 Акрон Тл 18 5 6 7 22-26 21
10 Динамо М 18 5 6 7 27-26 21
11 Ростов 18 5 6 7 15-20 21
12 Крылья Советов 18 4 5 9 20-33 17
13 Динамо Мх 18 3 6 9 8-21 15
14 Пари НН 18 4 2 12 12-28 14
15 Оренбург 18 2 6 10 17-29 12
16 Сочи 18 2 3 13 16-41 9

