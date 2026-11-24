"Зенит" одержал победу над "Крыльями Советов" в матче шестого тура группового этапа Кубка России, сообщают Vesti.kz.

Полузащитник петербургской команды Вендел поразил ворота соперника на 37-й минуте после результативной передачи Романа Веги.

Самарцы сумели восстановить равновесие незадолго до финального свистка. На 88-й минуте Денис Макаров отправил мяч в сетку ворот хозяев, однако после просмотра VAR арбитры отменили взятие ворот.

Таким образом, команда Сергея Семака набрала 17 очков и завершила выступление в группе C на первом месте.

Отметим, что в составе "Зенита" в этом матче на скамейке запасных остался защитник сборной Казахстана Нуралы Алип, а вингер национальной команды Ислам Чесноков из "Крыльев Советов" вышел на замену на 46-й минуте.