Гол на 96-й минуте решил исход матча РПЛ с мячом Самородова

Грозненский "Ахмат" в матче 17 тура РПЛ сыграл на своем поле с московским "Динамо", сообщают Vesti.kz.

Матч в Грозном завершился со счетом 1:1. Первыми гол в этой встрече на 22-й минуте забили хозяева: нападающий сборной Казахстана Максим Самородов после изумительного паса пяткой в исполнении Даниила Уткина поразил ворота Игоря Лещука.

На 96-й минуте голкипер "Динамо" пришел на угловой и отметился забитым голом.

Отметим, что Самородов забивает в РПЛ вторую игру подряд . В предыдущем туре он сотворил шедевр в гостевой игре с "Крыльями Советов", в котором "Ахмат" уступил со счетом 1:2.

Кроме того, между описанными выше двумя голами Самородов отметился мячом в кубковой игре с "Зенитом" - 1:2.

"Ахмат" набрал десять очков и остается на предпоследним, 15 месте в РПЛ. "Динамо" набрало 32 балла и занимает пятое место в таблице чемпионата России.