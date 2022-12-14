Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал продление контракта с защитником "сине-бело-голубых" Нуралы Алипом, сообщает "Чемпионат". Контракт с футболистом сборной Казахстана действует по схеме "2,5 + 1".

"Почему выкупили Алипа? Прошло два арендных периода, он проявил себя очень хорошо и профессионально. У нас не так много центральных защитников с рабочей левой ногой. Он молодой и талантливый парень, является игроком сборной Казахстана. Когда он выходит на поле, то показывает себя с лучшей стороны", - заявил Медведев.

"Зенит" раскрыл сумму трансфера Алипа из "Кайрата"

Казахстанский защитник перешел в "Зенит" на правах аренды в феврале 2022 года. В составе команды он провел 20 матчей и отдал один голевой пас.