Футболисты сборной Казахстана упали в цене после вылета их клуба из РПЛ

Авторитетный портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков российской премьер-лиги. где выступают два футболиста сборной Казахстана Дмитрий Шомко и Алексей Щеткин, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Оба игрока потеряли в цене. Так, трансферная стоимость 31-летнего защитника Шомко упала на 500 тысяч евро и теперь составляет миллион евро. 30-летний нападающий Щеткин подешевел на 100 тысяч евро, его рыночная стоимость составляет 500 тысяч евро.

Напомним, что Шомко и Щеткин перешли в "Ротор" в зимнее трансферное окно. По итогам сезона-2020/21 волгоградский клуб вылетел из РПЛ. Шомко провел за "Ротор" четыре матча, Щеткин поучаствовал в пяти играх и забил два мяча.

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