Футболисту московского "Спартака" Квинси Промесу грозит 18 месяцев тюрьмы за нападение ножом на своего двоюродного брата в июле 2020 года после ссоры из-за украденного ожерелья у тети. Прокуратура требовала два года лишения свободы, сообщают Vesti.kz со ссылкой на AD.

Суд обвиняет Промеса, помимо прочего, в том, что он не пришел ни на одно из слушаний, не выполнил свою образцовую роль профессионального футболиста и ни о чем не сожалеет. Напротив, он гордился тем, что сделал. Промес также пытался переложить вину на кого-то другого. Суд постановил, что телефонные разговоры, перехваченные в ходе другого расследования, в которых Промес рассказывает о поножовщине, могут быть использованы в качестве доказательств по данному делу.

Нападающий находится в расположении "Спартака" в России, из-за чего его арест пока невозможен.

31-летний Промес выступает за московский клуб с 2021 года, также его цвета защищал в период 2014-2018 годов. Еще в его карьере были испанская "Севилья", нидерландские "Аякс", "Гоу Эхед Иглз" и "Твенте".

Вызывался в сборную Нидерландов с 2014 по 2021 год.

В минувшем сезоне российской премьер-лиги (РПЛ) провел 27 матчей за "красно-белых", забил 20 голов и отдал 7 результативных передач.