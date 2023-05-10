Футболист ЦСКА восхитился гостеприимством казахов

Новости спорта Футбол Россия
Вчера 18:04
©РИА Новости/Алексей Филиппов

Футболист московского ЦСКА Константин Кучаев дал интервью "СЭ", в котором рассказал о поездке в Казахстан, где был поражен местным гостеприимством, передают Vesti.kz. И все благодаря усилиям своего одноклубника Бахтиера Зайнутдинова.

- Ты говорил, что зимой провел самый насыщенный отпуск в жизни, но больше всего понравилось в Казахстане. Страшно представить, какие еще места посетил.

- Дубай и Мальдивы. Вот на Мальдивах понравилось меньше всего. А в Казахстане меня поразило гостеприимство. Я такого не встречал ни у нас в стране, ни где-либо еще! Все люди нереально отзывчивые, добрые и готовы помочь, хотя видят тебя впервые в жизни.

- Например?

- Когда только приехали в Казахстан, Баха (Бахтиер Зайнутдинов) спросил, где мы остановились. Рассказал ему название отеля и спросил, где можно покушать. Он скинул какие-то рестораны, я ответил: "Доберемся только завтра вечером, а сейчас пойдем в ресторан при отеле. Мы с дороги, никуда ехать не хочется, на следующий день сходим в твои места".

Он ответил: "А, ну все. У меня там друг работает, туда-сюда, я ему скажу". Я не понял: что он хотел ему сказать-то? В итоге мы покушали - я прошу счет, а мне говорят: "За вас заплатили. Добро пожаловать в Казахстан". На следующий день - то же самое, но уже в другом ресторане. После этого сказал Бахе: "Спасибо, но мне как-то неудобно уже - больше не надо!" В итоге в следующем месте все повторилось снова.

Потом мне пришла посылка в Казахстан, нужно было забрать ее у друга Бахи. Так он мне сам позвонил: "Скажи, куда и когда ее привезти, я все сделаю". Хотя это я под него должен подстраиваться.

Был поражен всем этим вещам.

- Назови лучшее место на Земле, где ты был? Кроме Казахстана.

- Рязань, конечно (Кучаев там родился).

Напомним, что Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года. В нынешнем сезоне российской премьер-лиги (РПЛ) он провел 18 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2 ЦСКА М 26 15 6 5 48-24 51
3 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4 Спартак М 26 14 7 5 57-35 49
5 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7 Динамо М 26 12 6 8 44-35 42
8 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9 Локомотив М 26 10 5 11 45-42 35
10 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12 Крылья Советов 26 6 7 13 26-42 25
13 Пари Нижний Новгород 26 6 6 14 28-47 24
14 Факел 26 4 12 10 33-45 24
15 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16 Торпедо М 26 2 5 19 18-50 11

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Казахстанцы за границей Казахстан Премьер-лига России
Новости
Вчера , 18:04
Россия
Футболист ЦСКА восхитился гостеприимством казахов
9 мая, 13:40
Россия
Миллионы премиальных! Сколько Алип получил от "Зенита" за победу в историческом матче
8 мая, 16:59
Россия
В России назвали странным трансфер Алипа в "Зенит"
7 мая, 23:11
Россия
Нуралы Алип стал чемпионом России с "Зенитом" после гола на 92-й минуте
6 мая, 22:13
Россия
Игрок сборной Казахстана впервые сыграл в РПЛ в 2023 году
6 мая, 19:37
Россия
Защитник сборной Казахстана провел четвертый матч в РПЛ
5 мая, 20:13
Россия
Футболист сборной Казахстана Нуралы Алип стал отцом
3 мая, 23:00
Россия
ЦСКА без Зайнутдинова вышел в Суперфинал Кубка России
3 мая, 19:33
Россия
Зайнутдинов в старте? Стали известен состав ЦСКА на матч за выход в финал Кубка России
2 мая, 18:20
Россия
Слуцкий назвал Зайнутдинова игроком без позиции. Мешает ли универсализм карьере лидера сборной Казахстана?
© 2008 - 2023 ТОО «EML»