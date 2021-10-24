Форвард сборной Казахстана покинет российский клуб и вернется в КПЛ

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Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 07:50

Форвард сборной Казахстана по футболу Алексей Щеткин с большой долей вероятности покинет волгоградский "Ротор" и вернется в КПЛ, сообщают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала "Тень отца Гурмана", нападающий продолжит карьеру в "Актобе".

В текущем сезоне Щеткин провел восемь матчей за "Ротор", но результативными действиями не отметился.

В прошлом сезоне казахстанец провел за "Ротор" пять матчей в РПЛ. Нападающий отметился победным голом в ворота грозненского "Ахмата", а также забил мяч в выездном поединке против "Сочи".

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Метки:
Щеткин Алексей Сборная РК по футболу Ротор ФК Актобе ФК Футбольные трансферы


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