"Это футболист Лобановского". Адиев - о Зайнутдинове и интересе "Аталанты"

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 19:30
©Чемпионат/Артем Гусев

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев в интервью "Чемпионату" высоко отозвался об уровне игры полузащитника ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова.

- Зайнутдинов. Были слухи про "Аталанту". Потянул бы?

- Баха действительно по-своему уникальный игрок. Это футболист Лобановского, который любил в свое время тех, кто может без проблем закрывать разные позиции. В том киевском "Динамо" Лобановского Зайнутдинов бы играл. Это уникальные возможности: куда человека ни поставь, он ниже определенного уровня не играет. Не знаю, насколько серьезны слухи про "Аталанту", но Баха - тренерский игрок, и многие тренеры хотели бы в своей команде видеть именно такого футболиста.

Напомним, Зайнутдинов получил повреждение в матче Лиги наций против Беларуси. Ранее стали известны сроки его восстановления.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13
2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10
3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7
4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3

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Метки:
Казахстанцы за границей Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Премьер-лига России Адиев Магомед

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