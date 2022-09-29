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Стали известны сроки восстановления Зайнутдинова после игр Лиги наций

Стали известны сроки восстановления Зайнутдинова после игр Лиги наций
©КФФ

Универсальный футболист московского ЦСКА и сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов пропустит около десяти дней, сообщает корреспондент Vesti.kz.

24-летний футболист получил небольшое повреждение в матче против Беларуси, в котором Зайнутдинов забил победный гол (2:1). По этой причине лидер сборной Казахстана не сыграл против Азербайджана (0:3).

Таким образом, Зайнутдинов пропустит выездной матч чемпионата России против "Химок", который состоится 1 октября, а также может не появиться на поле в дерби с "Динамо" (8 октября).

В текущем сезоне РПЛ он сыграл во всех матчах в основном составе, проведя на поле 10 игр и не раз признавался лучшим игроком на своей позиции.

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Премьер-лига России

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