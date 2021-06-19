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"Есть ощущение незавершенности". Казахстанский специалист высказался об уходе Бабаяна из "Тобола" в ЦСКА

Он считает, что игра костанайцев не станет хуже.

"Есть ощущение незавершенности". Казахстанский специалист высказался об уходе Бабаяна из "Тобола" в ЦСКА
Фото: ФК "Тобол"©
Новости спорта Футбол Россия
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Казахстанскому тренеру Григорию Бабаяну стоило доработать в "Тоболе" до конца сезона, считает специалист Булат Есмагамбетов. В интервью корреспонденту Vesti.kz он предположил, как дальше будет выступать костанайский клуб и что даст Бахтиеру Зайнутдинову приход Бабаяна в московский ЦСКА.

- Осилит ли Бабаян такой уровень?

- Я думаю, да. Если ты едешь работать ассистентом главного тренера, то и риски провалиться небольшие. Вообще, для меня лучше быть на деревне первым парнем, чем в городе последним.

Если он захотел туда одним из ассистентов, это его право. Но здесь какое-то ощущение незавершенности, что у Шпилевского, который уехал тренировать в Германию, что у Бабаяна. Я думаю, надо дело довести до конца, потом уже после окончания сезона думать о смене команды. Мне кажется, рано оставлять клубы на полпути. Сейчас, наверное, такое новое тренерское поколение. Появился шанс получше, и они идут туда. В тренерском деле непонятно, где лучше и хуже.

- Но уход в ЦСКА или во вторую немецкую Бундеслигу - это не рядовое событие для тренеров казахстанских клубов. Разве такими шансами не пользуются?

- Согласен. Но и в "Тоболе", и "Кайрате" хорошие финансовые условия и солидный подбор игроков, клубы ведут борьбу за чемпионство, а они ушли аккурат перед еврокубками. Мне кажется, что-то происходило внутри команд.

Я, может, излишне критикую, но важно было бы довести начатое до конца. Успешно или не успешно - это вопрос другой. Повышением можно считать уход тогда, когда дело завершено и есть определенные итоги. В Европе вот так, посреди сезона, не получилось бы безболезненно оставить команду. 

- Что ожидает "Тобол" после тренерской перестановки?

- Я слышал, что "Тобол" возглавит Александр Москаленко - достаточно опытный специалист. Наверное, ничего страшного с командой не произойдет. А может, ее игра станет лучше. Думаю, что "Тобол" все равно будет бороться за чемпионство.

- В приходе Бабаяна есть позитивный момент для Бахтиера Зайнутдинова?

- Зайнутдинов сам перешел из "Ростова", доказав всем свою состоятельность. Он боролся за попадание в стартовый состав с Георгием Щенниковым, пока не получил травму, нередко выходил на замену. Поэтому Батека и дальше будет конкурировать за место на поле, и ни от кого это не зависит, только от него самого. По игре все видно - кто пользу приносит клубу, а кто нет. Тут тяжело какого-либо игрока искусственно ставить в основной состав.

Напомним, Бабаян покинул "Тобол" в начале текущей недели. Последним его матчем у руля костанайцев была игра с "Астаной" (1:1). Казахстанский специалист был назначен ассистентом главного тренера московского ЦСКА. Он отправился с командой на предсезонные сборы в Австрию.

"Тобол" сейчас занимает второе место. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

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Метки:
Тобол ФК КПЛ-2021 ЦСКА Бабаян Григорий Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей Сборная РК по футболу

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