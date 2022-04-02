"Если че ол Баха". Как фанаты поздравили Зайнутдинова с днем рождения

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов высказался о своем дне рождении, а болельщики отреагировали на праздник футболиста московского ЦСКА, передает корреспондент Vesti.kz.

Ранее российский клуб обратился к своему футболисту, а Зайнутдинов "ответил" на поздравление.

"Время летит с невероятной скоростью! H/B 24🙌🎉", - написал полузащитник.

Высказывание набрало более семи тысяч отметок "Нравится", а один пользователь перефразировал вирусную фразу.

"Если че ол Баха 🔥 с др Бахалек 🎉", - поздравили лидера сборной Казахстана.

ЦСКА обратился на казахском языке к Зайнутдинову и поздравил с днем рождения