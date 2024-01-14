Бывший голкипер "Тобола" Тимур Акмурзин входит в сферу интересов казанского "Рубина", передают Vesti.kz.

По информации "Татар-информ", стороны ведут переговоры о возвращении вратаря в казанский клуб. Ранее 26-летний Тимур Акмурзин выступал за московский "Велес".

До "Велеса" Акмурзин играл за казахстанский "Тобол", с которым становился бронзовым призером чемпионата Казахстана. За костанайский клуб вратарь суммарно сыграл 14 матчей во всех турнирах. Акмурзин покинул "Тобол" в июле 2023 года.

Добавим, что ранее Акмурзин шесть сезонов выступал в составе молодежной команды "Рубина".