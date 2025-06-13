Белорусский специалист Алексей Шпилевский близок к назначению в российский клуб "Пари НН", сообщают Vesti.kz со ссылкой на "СЭ".

Как сообщает источник, нижегородский достиг соглашения со Шпилевским - белорусский специалист должен подписать трёхлетний контракт с клубом в ближайшие дни.

Последним местом работы тренера был кипрский "Арис", который он возглавил в феврале 2022 года. Под его руководством команда сделала настоящий прорыв: в 2023 году клуб из Лимасола впервые в истории стал чемпионом Кипра, а затем добавил в коллекцию и Суперкубок.

До этого Шпилевский работал в Казахстане с 2019 по 2021 год, где в сезоне - 2020 привел алматинский "Кайрат" к долгожданному титулу чемпиона страны.

12 июня "Пари НН" объявил об уходе Виктора Гончаренко, который возглавлял команду с октября 2024 года. Под его руководством клуб финишировал 13-м в РПЛ и уступил "Сочи" в переходных матчах.

Несмотря на это, нижегородцы могут остаться в элите: большинство клубов лиги поддержали идею заменить в РПЛ "Химки", не прошедшие лицензирование. Окончательное решение примет исполком РФС.



