Бывший тренер "Ахмат" Сергей Ташуев раскритиковал форварда сборной Казахстана Максима Самородова за его систематические ошибки, передают Vesti.kz.

По мнению специалиста, талант игрока позволяет на высоком уровне, но необходимо много работать.

"Фанаты хотят, чтобы команда выигрывала. Вот в стыковом матче против "Урала" Самородову говорил и я, и ребята: "Только не теряй мяч!", а он выходит так безалаберно. Потеря, три угловых, пенальти, и мы проиграли. А такие ситуации же повторялись не раз. Я ему даже сказал: "На тебе какая-то черная метка".

Я понимаю, Макс это прочитает, поэтому мой тебе совет: возьмись за голову, парень, иначе не будет у тебя светлого будущего. Такие хорошие данные: талантливый, способный, но стань серьезным целостным игроком. Будь пахарем", — отметил Ташуев в интервью BorodAbata.kz .