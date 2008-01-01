Дайте Гончаренко хороших защитников, чтобы он не ставил в оборону Зайнутдинова - экс-тренер клубов КПЛ

ЦСКА ушел на перерыв на втором месте.

Фото: РИА Новости©
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Сегодня 09:27
Бывший наставник костанайского "Тобола", павлодарского "Иртыша" и карагандинского "Шахтера" Вячеслав Грозный считает, что Виктор Гончаренко вполне подходит московскому ЦСКА, ему надо время, чтобы команда заиграла в полную мощь, но из-за отсутствия классных защитников он вынужден в оборону ставить казахстанского универсала Бахтиера Зайнутдинова, которого нужно использовать на позиции крайнего нападающего. Вот что по этому поводу украинский специалист рассказал Sportsdaily.ru.

"В ЦСКА очень хороший главный тренер. Он прилично работал с БАТЭ, обыгрывая грандов в еврокубках. И в РПЛ ЦСКА сейчас - на втором месте. Поставьте себя на место Гончаренко. Долгое время у клуба были задолженности и кредиты. Строительство стадиона. Тренер ограничен количеством игроков. Нет возможности покупать топовых легионеров. Да, финансовая ситуация стала лучше, и пришли несколько качественных игроков. Но нужно время для того, чтобы они стали командой.

Например, Зайнутдинов. Он никогда не играл в обороне. Я знаю его по работе в Казахстане. Он фланговый нападающий. Но жизнь заставила Гончаренко поставить его в оборону. Плюс есть недобор защитников. Не только в ЦСКА, но и в мире. Посмотрите, ван Дайк получил травму - и Клопп задергался. Даже у "Ливерпуля" проблемы, лучшего клуба мира! Другая причина - чемпионату не хватает топовых легионеров. Таких, как Влашич. Или, как в "Зените" времен Халка, Витселя, Гарая. С ними играть было легче в еврокубках. В ЦСКА были Вагнер Лав, Думбия, Муса.

Гончаренко работал успешно везде. Сегодня он подходит ЦСКА. Дайте ему классных защитников! Одного-двух, чтобы он не ставил в защиту Зайнутдинова", - сказал Грозный.

Отметим, что Зайнутдинов играет за ЦСКА с августа, до этого был игроком "Ростова", другого клуба РПЛ. "Армейцы" завершили первую часть чемпионата на втором месте, набрав 37 очков после 19 туров. 22-летний казахстанец отыграл 14 встреч, забив один гол. 
Метки:
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