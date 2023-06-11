Чудовищный эпизод привел к замене судьи в решающем матче европейского чемпионата

Помощник главного арбитра Роман Усачев получил тяжелую травму в ответном стыковом матче за право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне между воронежским "Факелом" и красноярским "Енисеем", передает корреспондент Vesti.kz.

Это видео опубликовал у себя в телеграмм телеканал Матч ТВ.

На 73-й минуте встречи Усачев повредил колено и не смог продолжить игру. Его вынужден был заменить резервный арбитр Артем Чистяков. На видео заметно, что травма была получена на ровном места, а у арбитра вылетела коленная чашечка. Усачев даже не мог стоять на двух ногах.

Встреча в итоге завершилась со счетом 2:0 в пользу "Факела". Воронежский клуб сохранил прописку в РПЛ.

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