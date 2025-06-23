Черчесову нашли работу в клубе Адиева. Есть нюанс

30-летний Станислав Черчесов-младший, сын знаменитого экс-наставника сборной Казахстана и России, близок к назначению на пост спортивного директора "Крыльев Советов", сообщают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Ивана Карпова.

Как и отец, он начинал карьеру в качестве вратаря, но в профессиональном футболе надолго не задержался - за десять лет сменил около десяти клубов и провел всего 30 матчей. Последней его командой стала в 2024 году.

Опыт управленческой работы у Черчесова-младшего отсутствует, отмечает Telegram-канал "Первый спорт". Тем не менее, в Самаре сейчас глобальные перестановки: недавно из клуба ушли гендиректор Роберт Тер-Абрамян и его зам Руслан Пименов, а команду возглавил новый главный тренер - Магомед Адиев, который также является экс-наставником сборной Казахстана.

Помимо этого Адиев возглавлял в Казахстане карагандинский "Шахтер".

Напомним, Адиев возглавлял сборную Казахстана в период 2022-2024 годов. Под его руководством национальная команда выиграла свою группу в Лиге наций-2022 и до последнего претендовала на путевку на Евро-2024.

Добавим, что в 2024 году Черчесов тренировал сборную Казахстана, которая под его руководством выступала в Лиге наций, сыграв один раз вничью и проиграв пять матчей с общим счетом 0:15. В начале 2025 года российский специалист покинул национальную команду.