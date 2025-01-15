Грозненский футбольный клуб "Ахмат" объявил о трансфере российского голкипера Вадима Ульянова, передают Vesti.kz.

23-летний Ульянов подписал с клубом российской премьер-лиги контракт до конца сезона. После завершения текущего чемпионата "Ахмат" имеет опцию продления договора с игроком на три года.

С 2022 года Ульянов выступал за алматинский "Кайрат", вместе с которым в минувшем сезоне стал чемпионом Казахстана. Всего он сыграл за алматинский клуб 42 матча, пропустил 38 мячей и в 16 играх оставил ворота сухими.

Напомним, за "Ахмат" выступает футболист борной Казахстана Максим Самородов.