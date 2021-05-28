Спортивный врач Лю Хуншен, работавший в футбольном клубе "Спартак", в интервью Metaratings.ru поделился мнением о возможных сроках возвращения полузащитника ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова, который 25 мая был прооперирован в Германии в связи с травмой паха.

"Обычно через неделю после операции снимают швы. Если никакого воспаления и отека не будет, то процесс восстановления займет примерно месяц. Но если будут какие-то осложнения, то процесс восстановления может быть затянут на неопределенный срок. Если все будет хорошо, Зайнутдинов уже в конце июня сможет тренироваться в общей группе", - сказал Лю Хуншен.

Напомним, что в прошедшем сезоне РПЛ полузащитник провел за ЦСКА 18 матчей, в которых забил один гол и сделал одну передачу. О его травме стало известно в марте во время подготовки сборной Казахстана к матчу отборочного раунда чемпионата мира-2022 против Франции.

Готовиться к новому сезону "армейцы" начнут 14 июня.

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