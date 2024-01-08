Бывший клуб Зайнутдинова подпишет Роналдо

Новости спорта Футбол Россия
8 января 20:42
©ФК "Ростов"

Бразильский нападающий болгарского "Левски" Роналдо в ближайшее время подпишет контракт с российским "Ростовом", передает корреспондент Vesti.kz.

Футболист обладает потрясающей скоростью и может играть на позиции крайнего нападающего и центрфорварда. В текущем сезоне 23-летний Роналдо провел за "Левски" 25 матчей, забил семь голов и сделал одну результативную передачу.

Сообщалось, что бразилец подпишет контракт с "Ростовом" до лета 2028 года.

Добавим, что некоторое время назад за ростовский клуб играл казахстанский полузащитник Бахтиер Зайнутдинов. Позднее он перешел в ЦСКА, откуда перебрался в турецкий "Бешикташ".

В данный момент "Ростов" после 18 матчей занимает десятое место в турнирной таблице. На счету ростовчан 21 очко.

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Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Бешикташ ФК

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