Бывший клуб Сейдахмета развалился при экс-тренере сборной Казахстана. От Лиги Европы до третьего дивизиона за 5 лет

Автор: Димаш Тулегенов

Еще пять лет назад одной из самых обсуждаемых зарубежных футбольных команд в Казахстане была российская "Уфа". И неспроста, ведь тогда ее цвета защищал подававший огромные надежды и именуемый "Казахским Месси" Еркебулан Сейдахмет. Скромный клуб из столицы Республики Башкортостан симпатично смотрелся в российской премьер-лиге (РПЛ) и даже пробился в еврокубки.

Теперь, спустя всего несколько лет, от былой славы уфимцев не осталось практически ничего. Клуб находится в очень тяжелом положении и вылетел уже в третий по значимости дивизион страны - вторую лигу России. Корреспондент Vesti.kz - о том, как бывший клуб Сейдахмета оказался в такой бездне за столь короткий срок.

Чуть больше года назад, 21 мая 2022 года, в Казани прошел матч последнего 30-го тура РПЛ между местным "Рубином" и гостями из "Уфы". Перед этой встречей на прямой вылет из вышки в первую лигу претендовали тульский "Арсенал" и "Уфа". Но у уфимцев еще была надежда вырваться в стыки, и для этого команде нужна была выездная победа над "Рубином", опережавшим ее на два очка.

К перерыву казанцы вели в счете и уже прочувствовали глоток свежего воздуха. Но было еще рано. На 54-й минуте гости счет сравняли, а на 90-й вышли вперед, опередив соперников в Live-таблице. Но и это еще был не конец. На 13-й (!) добавленной минуте "Рубин" получил право на пенальти, но Виталий Лисакович, уже забивший за хозяев в первом тайме, промахнулся с точки и упустил шанс спасти казанцев. После такой драматичной концовки "Рубин" составил "Арсеналу" компанию по автоматическому вылету в первую лигу.

Но "Уфа" тогда еще не обеспечила себе сохранение прописки в РПЛ. Команду ждали стыковые матчи с "Оренбургом", и в итоге уфимцы по сумме двух встреч проиграли - 3:4 (2:2, 1:2). Несмотря на все старания, клуб из Башкирии впервые с сезона 2013/14 оказался вне элиты российского футбола.

И, представьте себе, спустя каких-то 12 месяцев "Уфа" вылетела из дивизиона вновь, только теперь из первой лиги во вторую. Так низко клуб не падал с сезона 2011/12. Команда в 34 матчах набрала всего 32 очка, заняв 16-ю позицию из 18. К сравнению, тот самый "Рубин", который "Уфа" годом ранее автоматически выбила в первую лигу, уверенно выиграл чемпионат и уже вернулся в РПЛ.

Еще перед началом сезона у клуба появились огромные проблемы финансового характера, и их масштаб был настолько велик, что поговаривали о расформировании "Уфы". Стадион, который в прошлом сезоне именовался "BetBoom Ареной", потерял спонсорское название, а еще от клуба ушли несколько других партнеров.

В итоге последовали сокращения, неразбериха с тем, кому вообще нужен клуб и какие задачи стоят перед игроками и тренерами, а еще в "Уфе" решили продать клубный автобус, чтобы появились хоть какие-то деньги, столь необходимые всем. Обо всем этом подробно расписано в материале на сайте Sports.ru.

Теперь "Уфе" предстоит играть во второй лиге России, и это уже далеко не тот уровень, который был в прошлом. Летом 2016-го в состав сборной Украины для участия на Евро-2016 был вызван тогдашний хавбек "Уфы" Александр Зинченко, который после этого выступал в "Манчестер Сити", а сейчас является звездой лондонского "Арсенала". В 2018-19-х за "Уфой" пристально наблюдали казахстанцы, желавшие видеть в составе Сейдахмета. Всего год назад в составе этой команды играл лучший бомбардир РПЛ Гамид Агаларов. Но теперь от всего этого не осталось и следа.

Что касается провала "Уфы" в сезоне 2022/23, то главным тренером клуба с конца октября 2022-го был российский специалист Арслан Халимбеков. Он еще в прошлом году трудился в тренерском штабе карагандинского "Шахтера", а перед стартом розыгрыша Лиги наций-2022 стал одним из ассистентов главного тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева. Но в итоге его старания не смогли ничего противопоставить многоуровневому кризису "Уфы", который не ограничивается одними лишь финансами.

Напомним, что летом 2018-го "Уфа" играла в квалификации Лиги Европы. По итогам двухматчевых противостояний клуб прошел словенский "Домжале" (1:1, правило выездного гола) и "Прогрес" из Люксембурга (4:3). Но в группу уфимцев в итоге не пропустил шотландский "Рейнджерс", который на тот момент возглавлял Стивен Джеррард - 1:2 (1:1, 0:1). Все эти матчи Сейдахмет пропустил из-за травмы.

В настоящий момент Еркебулан выступает в составе "Кайрата", куда перешел из "Уфы" летом 2019-го за 300 тысяч евро. В текущем сезоне он провел во всех турнирах за алматинцев 13 матчей и забил один гол.

Фото: ФК "Уфа"©️