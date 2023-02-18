"Больше о свадьбе думал, а насчет контракта клубы решали". Интервью с Алипом

Казахстанский футболист "Зенит" Нуралы Алип дал большое интервью "Матч ТВ", в котором рассказал, что больше о свадьбе думал, чем о контракте с петербуржцами. Также он хотел бы ребят из нынешней команды угостить кумысом и показать им достопримечательности Алматы.

- Когда вы были в "Зените" на правах аренды, не раз говорили, что хотели бы остаться. Как теперь воспринимаете тот факт, что вы на контракте?

- Очень рад, что остался в большой семье "Зенита". Но это значит, что дальше надо еще больше работать.

- Долго шли переговоры по поводу полноценного контракта?

- Если честно, когда закончилась первая часть сезона, больше о свадьбе думал. А насчет контракта руководители "Зенита" и "Кайрата" решали.

- Даже не интересовались, как идут переговоры?

- Сразу сказал: буду готовиться к свадьбе, сообщите, пожалуйста, к чему пришли. Прошла примерно неделя, позвонили и сказали, что можно подписывать контракт.

- Контракт на три с половиной года с точки зрения его продолжительности вас устроил?

- Так решили клубы, я согласился.

- Не так давно "Кайрат" и "Зенит" заключили договор о сотрудничестве.

- Мне это, конечно, приятно. Если у нас будут товарищеские игры, как с "Црвеной Звездой", это очень интересно. Особенно если поедем играть в Казахстан. Покажу ребятам достопримечательности. А то ведь они не знают моей страны. Про Алма-Ату, может, думают, что это не город, а аул какой-то (улыбается).

- С чем познакомите партнеров по "Зениту" в первую очередь?

- Угостил бы кумысом, конину дал бы попробовать. По городу провел бы. Конечно, каток "Медео" - туда точно можно было бы всей командой съездить. И в горы - там очень красиво, а снег и летом кое-где не тает.

- Когда приезжали домой в отпуск, сколько человек попросили показать медаль чемпиона России?

- Как только прилетел, мой первый тренер сказал, что будет встреча с ребятами из молодежных и юношеских команд. Он сейчас директор школы при ФК "Каспий" в Актау. Сказал: обязательно покажешь медаль, расскажешь про "Зенит", пусть с тобой пофотографируются. В итоге действительно собрались в большом зале, много вопросов было.

- Самый интересный вопрос как звучал?

- Много разных было. Например, кто в "Зените" быстрее всех бегает, кто самый техничный.

- После вашего перехода в "Зенит" болельщиков "сине-бело-голубых" в Казахстане прибавилось?

- Думаю, да. Мне много пишут, поздравляют с победами. Иногда непросто всем отвечать, поэтому даже отключил комментарии. Но я в принципе не так часто сижу в соцсетях.

- Совсем скоро возобновление сезона. Чего ждете от второй его части?

- Никогда не бывает, чтобы вторая половина была легче первой. Все команды тоже готовились на сборах, тоже ставят свои задачи. Так что, думаю, будет интересно.

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