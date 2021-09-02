"Барселона" предложила своего футболиста команде Зайнутдинова

"Барселона" все еще пытается пристроить в другой клуб боснийского футболиста Миралема Пьянича, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным Todofichajes.com, каталонский клуб предложил игрока московскому ЦСКА, так как в российской премьер-лиге трансферное окно открыто до 8 сентября.

При этом представители "сине-гранатовых" готовы отдать Пьянича таким клубам, как "Фенербахче", "Бешикташ", "Галатасарай", "Зенит", "Спартак", "Локомотив", "Рубин", если они со своей стороны будут заинтересованы его арендовать. При этом "Барселона" согласна оплачивать половину зарплаты игрока.

Как известно, за ЦСКА с прошлого года выступает казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов. Кроме того, в межсезонье тренерский штаб "армейцев" пополнил Григорий Бабаян, который ранее возглавлял "Тобол".

Добавим, что Пьянич находится в заявке сборной своей страны на матч против Казахстана в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Игра пройдет 7 сентября в городе Зеница.

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