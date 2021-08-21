"Балтика" с Муртазаевым в составе одержала первую победу в матче чемпионата России

Калининградская "Балтика", за которую выступает форвард сборной Казахстана Роман Муртазаев, одержала победу в седьмом туре первого дивизиона ФНЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В Набережных Челнах команда встречалась с местным клубом КАМАЗ и была сильнее со счетом 1:0. Автором единственного гола во встрече стал Ян Казаев на четвертой минуте.

Муртазаев вышел на поле в стартовом составе, но был заменен на 70-й минуте.

Отметим, что для "Балтики" эта победа стала первой в сезоне. До этого у нее было пять ничьих и одно поражение.

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