Бахтиера Зайнутдинова "отправили" в "Зенит"

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 19:10
©ФК "Бешикташ"

Телеграм-канал "Кафешка" , посвященный "Зениту" в шутливой манере высказался на тему перехода полузащитника сборной Казахстана и турецкого "Бешикташа" Бахтиера Зайнутдинова в клуб из Санкт-Петербурга, сообщают Vesti.kz.

"Телеграм опять не работает, поэтому никто не узнает, что Зайнутдинов летом перейдет в "Зенит", - пишет источник.

Ранее турецкий сайт Milliyet сообщил о заинтересованности "Спартака" и "Краснодара" в Зайнутдинове. Отмечалось, что клуб планирует продать игрока за 4-5 миллиона евро.

Позже стало известно о позиции "Спартака" по казахстанцу.

26-летний Бахтиер перешел в "Бешикташ" из московского ЦСКА в августе прошлого года, подписав контракт до 30 июня 2027-го, сумма сделки составила 4,5 миллиона евро. В текущем чемпионате Турции он провел 24 матча, результативными действиями не отметился. "Бешикташ" идет на четвертом месте в таблице, набрав 46 очков после 30 туров.

Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей Бешикташ ФК Зенит Футбольные трансферы

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