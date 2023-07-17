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Новости спорта Футбол Россия

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"Баха топ! Жаль, что продаем". Фанаты ЦСКА восхищаются Зайнутдиновым и выступают против трансфера в "Бешикташ"

"Баха топ! Жаль, что продаем". Фанаты ЦСКА восхищаются Зайнутдиновым и выступают против трансфера в "Бешикташ"
©ПФК ЦСКА

Новости о переходе Бахтиера Зайнутдинова из московского ЦСКА в "Бешикташ" не утихают уже на протяжении нескольких недель. В субботу казахстанский полузащитник выдал классный матч в рамках Суперкубка России с "Зенитом" (0:0, 4:5 - по пенальти). Многие эксперты сошлись во мнении, что именно Зайнутдинов был лучшим игроком в составе армейцев.

После этого матча фанаты ЦСКА оценили действия Бахтиера и обратились к руководству клуба с просьбой не продавать казахстанского полузащитника. Корреспондент Vesti.kz цитирует наиболее интересные комментарии российских болельщиков красно-синих.

25-летний Зайнутдинов вышел в стартовом составе на первый матч нового сезона. Он отыграл 82 минуты и был одним из самых ярких футболистов на поле. На его счету несколько опасных ударов, включая мощный штрафной в первом тайме, эффектные обводки на фланге и опасные прострелы с левой бровки.

Неудивительно, что болельщики московского клуба были в восторге от уровня выступления Зайнутдинова:

"Лучший! Шикарно провел матч! Спасибо!".

"Баха был в этом матче в огне".

"Казахская техника круче бразильской! Молодец!".

"Баха сыграл по-королевски".

"Зря его поменял Федотов...".

"Бахтиер вчера был великолепен".

"Зайнутдинов красава, хорошо сыграл".

"По мне, лучшим из армейцев был Баха".

Есть болельщики, которые восхищаются Бахтиером, но при этом уверены, что он уедет, либо вообще желают ему перебраться в Европу. Но таких комментариев мало:

"Уйдет, как пить дать уйдет".

"Баха топ! В Европу нужно".

Куда больше фанатов ЦСКА, которые обращаются и к клубу, и к самому Бахтиеру, чтобы он остался в их команде. Они очень не хотят терять такого исполнителя:

"Не продавайте, пожалуйста".

"Не нужно отпускать его".

"Не продавайте!".

"По ходу матча сделал вывод, что Баху лучше оставить".

"Молодцы! Браво, ЦСКА Москва! Спасибо за игру. Баха, оставайся".

"Жалко, если уйдет Баха. Настоящий боец!".

"Шикарно сыграл, один из лучших был. Очень жаль, что продаем".

Процитированные комментарии были оставлены болельщиками в официальных аккаунтах ЦСКА в Instagram и VK. P.S: за Бахтиером в клубных соцсетях активно наблюдают и его персональные казахстанские фанаты. Но мы специально обратили ваше внимание на комментарии, написанные именно российскими фанатами, так как они дают более объективную оценку со стороны поклонников ЦСКА.

Для Бахтиера, выступающего в стане ЦСКА уже три года, это мог бы быть второй титул с нынешней командой. Однако Суперкубок России достался действующему чемпиону страны "Зениту", в составе которого выступает казахстанский защитник Нуралы Алип.

Зайнутдинов? В "Бешикташе" сделали заявление о грядущих трансферах

Фото: ПФК ЦСКА©️

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Метки:
Футбол Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Россия Турция Казахстан

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