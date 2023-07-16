Зайнутдинов? В "Бешикташе" сделали заявление о грядущих трансферах

Вице-президент стамбульского "Бешикташа" Эмре Кожадаг рассказал о ближайших трансферах клуба и назвал сроки подписания новых игроков, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В летнее трансферное окно Зайнутдинов может покинуть ЦСКА и перейти в "Бешикташ". Турецкий клуб уже делал предложение ЦСКА по казахстанскому футболисту, но оно было отклонено. Стороны продолжают переговоры.

"У нашего тренера есть определенные трансферы, которые мы обсудили. Они будут совершены. Было обсуждение по их позициям. Те футболисты, которых мы отслеживаем, в данный момент обсуждаются. Это очень серьезные и выдающиеся игроки. Болельщики наши могут быть спокойны, потому что это футболмисты, за которых они будут радоваться, так же, как радовались прошлым сезонам, когда мы привлекали игроков, которые вызывали энтузиазм в момент их прихода в "Бешикташ" и делали себя известными во всей Европе. Мы рассматриваем множество имен. Я прошу наших болельщиков немного подождать.

В прошлые сезоны мы всегда делали лучшие трансферы. Конечно, появятся возможности для сделок. На сегодняшний день рынок трансферов находится на довольно высоком уровне. Надеемся, что желаемые нами игроки ответят нам положительно. Уже есть игроки, которые дали положительный ответ. Они присоединятся к команде с начала следующей недели", - приводит слова менеджера "Бешикташа" официальный сайт клуба.