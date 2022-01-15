Бабаян присоединился к ЦСКА

©ПФК ЦСКА
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Сегодня 18:17

Казахстанский специалист Григорий Бабаян присоединился к московскому ЦСКА на сборах в Испании, сообщает клубная пресс-служба.

Ранее появилась информация, что тренер не поехал с российской командой, но позже появилось объяснение ситуации.

"Как только возобновились рейсы из Алматы, специалист вылетел в Москву, а оттуда уже отправился в Аликанте. Тренер добрался до Кампоамора вчера поздно вечером, а уже утром приступил к работе", - информирует ЦСКА.

Появилось объяснение отсутствию Бабаяна на сборе ЦСКА

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Метки:
ЦСКА Бабаян Григорий Казахстанцы за границей


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