Бабаян обратился к ЦСКА после ухода из клуба

Казахстанский специалист Григорий Бабаян попрощался с московским ЦСКА, в тренерский штаб которого он входил ранее, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Спасибо, ЦСКА. Для меня было большой честью работать в клубе такого уровня, ЦСКА - это топ-клуб с очень богатой историей и мощной армией преданных болельщиков. Однозначно, это был новый и бесценный опыт, но думаю, пришло время сделать следующий шаг в своей карьере. Хочу сказать спасибо болельщикам "армейцев" за теплый прием, за фантастическую поддержку в каждом матче, спасибо всему тренерскому штабу, всем игрокам, медицинскому штабу и всему персоналу клуба. Также отдельное спасибо руководству ЦСКА за доверие. Искренне желаю ЦСКА в новом сезоне вернуть себе лидирующие позиции!!!" - написал специалист в своем Instagram.

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Напомним, что до ЦСКА в Казахстане 42-летний специалист работал в "Алма-Ате", "Астане", "Тоболе" и сборной страны.