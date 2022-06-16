"Было два предложения из Европы". Большое интервью Бабаяна о ЦСКА, Зайнутдинове и КПЛ

В развернутом интервью Vesti.kz один из самых статусных казахстанских тренеров Григорий Бабаян подробно высказался по поводу карьеры в ЦСКА, уровне КПЛ и прогрессе Бахтиера Зайнутдинова. Также он рассказал о своем будущем и адаптации Нуралы Алипа в "Зените".

- Григорий Константинович, вы провели сезон в ЦСКА в качестве ассистента главного тренера. Можно сказать, что это новый опыт для вас? Что вы почерпнули за этот сезон?

- Когда поступают такие предложения, да, в качестве ассистента, но все же Россия, это абсолютно другой уровень, финансирование, инфраструктура. Вот именно в плане стадионов и качества футболистов это, безусловно, новый опыт. Я ни капли не пожалел, что принял этот вызов.

Для меня это большой шаг вперед в плане развития, все-таки я работал с такими игроками, как Игорь Акинфеев - он легенда российского футбола, Алан Дзагоев, Марио Фернандес - большие профессионалы. Кроме того, были игроки "Эвертона" и "Лилля" - Жан-Филипп Гбамен и Юсуф Языджи. В общении с ними узнаешь много нового.

Например, от Гбамена я узнал, что в Англии у каждого футболиста личный физиотерапевт, доктор, диетолог, повар. Они после тренировок в клубе приходят домой и там у них продолжается своя работа над телом. В клубе неинтересно, что ты делаешь дома, но сами игроки понимают - чтобы выступать в АПЛ, необходима постоянная работа. В Казахстане пока такого нет.

В ЦСКА я увидел, как футбол должен работать, чтобы люди, приходя на стадион, получали удовольствие. Должна быть атмосфера, комфортный стадион, маркетинг, матчдэй. В этом плане там все очень хорошо. К сожалению, они далеко ушли от нас.

- Каков был ваш функционал в ЦСКА? Много говорили про стандарты, но наверняка этим не ограничивалось?

- Стандарты - это только часть моей работы. Также занимался анализом матчей, соперников, тренировок, функционального состояния и участвовал в дискуссиях по выбору стартового состава. Конечно, что касается непосредственно тренировочного процесса, там есть главный тренер, он управляет и задает направление. Но во всех дискуссиях мы участвовали, каждый мог высказать свое мнение.

Но, например, когда я работал в "Астане" ассистентом, там функционал был шире, поскольку я еще помогал в организации спортивного направления. В том же "Тоболе" я также вместе с руководством помогал развивать клуб, создавать условия для футболистов, хотел, чтобы прогресс был не только в команде, но и во всей структуре клуба.

Конечно, в ЦСКА мы остались недовольны результатом, до марта была надежда, что мы поборемся за второе место, но потом возникли проблемы. Они были связаны с внутренними делами, которые касались в том числе финансов, поскольку легионеры не могли вывести зарплату из России. Плюс было давление на тех же легионеров, чтобы они покинули страну.

Ну и затем российские клубы исключили из еврокубков, и по факту, пятое или второе место никак не отличалось. Но, как спортсмен, ты все равно должен стремиться к победе, несмотря на обстоятельства.

"В ЦСКА я увидел, как футбол должен работать. К сожалению, они далеко ушли от нас".

- Вопрос по части тренерского опыта. Вы поработали со многими специалистами, выступали в еврокубках, брали титулы. У братьев Березуцких тоже огромный опыт, но пока лишь игровой. Так вот, не возникало ли у вас порой ощущения, что именно с точки зрения тренерского опыта вы в чем-то превосходили того же Алексея?

- Я сразу скажу, что Леша Березуцкий как тренер развивается каждый день, и как человек он очень порядочный, у него большое будущее. Если ко мне обращались с вопросом, я всегда отвечал, помогал, как я это вижу. Но я не стану говорить, что я на голову сильнее, потому что мы большинство решений обсуждали вместе. И если что-то шло не так, я мог высказать свое мнение, но в конечном итоге решение принимал главный тренер.

- В плане работы с игроками ЦСКА можно сказать, что вы увидели другой уровень мастерства, профессионализма даже по сравнению с пиковой "Астаной"?

- Какие-то футболисты - да, какие-то - нет. В "Астане" мы получили очень сильную команду, которая на равных играла с большими европейскими клубами. То есть в "Астане" я бы отметил именно силу команды, каждый знал на своей позиции, что нужно делать.

В ЦСКА еще не сформирована команда, было много арендованных футболистов. Да, в плане индивидуальностей, возможно, в ЦСКА более качественные игроки, но именно как команда та "Астана" для меня сильнее.

- Станимир Стойлов недавно сказал, что вы ни в коем случае не должны возвращаться в Казахстан и у вас есть потенциал работать за рубежом. Какие у вас планы?

- В первую очередь отмечу, что со Станимиром я всегда на связи, мы часто разговариваем о футболе, вспоминаем о нашей работе в "Астане", которая шумела в Европе. Можно сказать, ту "Астану" построили Станимир и Саян Жаксыгельдиевич Хамитжанов.

Для меня в приоритете работа главным тренером. Возвращение в Казахстан? Загадывать в футболе нельзя. Мне интересны серьезные футбольные проекты, где готовы развивать клуб. Например, как это было в "Астане" и даже в "Тоболе". В Костанае развивается инфраструктура, сделали поля, там очень амбициозный аким Архимед Бегежанович Мухамбетов, он футбольный человек и очень многое делает для региона. Если подобный проект предложат в Казахстане, тогда да, можно обсуждать. Но если нет, то надо ждать предложения из Европы.

- Зимой вы говорили, что к вам был интерес от европейского клуба.

- Буквально недавно мне звонили от одного из европейских клубов, но до конкретики не дошло. Еще раньше мне звонили из "Тобола" и КФФ, но тогда были договоренности с ЦСКА и я не мог уйти.

Из Европы действительно было два предложения - зимой и около недели назад. Посмотрим, как будет развиваться ситуация.

"Как команда "Астана", выступавшая в еврокубках, для меня сильнее нынешнего ЦСКА".

- В чемпионате Казахстана с 2024 года будет сокращено количество участников до 12. Как вы воспринимаете это решение?

- С одной стороны, если объективно смотреть, на 14 команд у нас не хватает игроков, поэтому мы должны добирать качественных легионеров, но на них нет денег. Поэтому, если будет меньше команд, уровень сопротивления будет выше.

Но если мы отказываемся от двух клубов, то теряем деньги из футбола. Вот этот вопрос нужно как-то регулировать. Вот все говорят: нужно отходить от государственного финансирования. Но посмотрите на Россию. Там один частный клуб - это "Краснодар".

Хорошо, давайте отходить от госбюджетов, но не сразу. За два года постройте инфраструктуру, в каждом регионе по стадиону, и разработайте программу развития, как клуб будет планомерно отходить от государственного финансирования.

- Касательно легионеров, а именно правила на игроков из ЕАЭС. Когда приезжают 30 футболистов из России, и все они далеко не уровня сборной, многие из них не самые молодые, возникают вопросы. Вы не считаете, что это тоже негативно влияет на лигу?

- Дело в том, что у нас уровень зарплат примерно как в российской ФНЛ. Поэтому сильные российские игроки не видят смысла ехать сюда.

Вероятно, надо как-то ограничивать, нужен критерий отбора, если мы хотим поднять уровень лиги. Второй фактор - финансирование. Если нужен сильный иностранный игрок, деньги влияют. Посмотрите на Томасова. Никто не спрашивает, почему ему хорошо платят, ведь он дает результат, он стабильно забивает 15-17 голов и примерно столько же отдает голевых передач каждый сезон. Для этого в том числе нужны люди, которые действительно могут привезти сильных футболистов, если есть возможность.

- По сравнению с тем периодом, когда вы работали в "Астане" и был достаточно сильный "Кайрат", насколько сейчас уровень лиги ниже?

- Сейчас КПЛ в три раза слабее минимум. Не забывайте, что тогда, помимо "Астаны" и "Кайрата", были "Ордабасы", "Тобол", "Иртыш". Да, "Астана" и "Кайрат" были вне конкуренции, но тогда играли еще пять команд, которые сейчас были бы на уровне нынешнего "Тобола" и "Астаны". Тогда было больше открытых матчей, динамика игр европейская.

- Ходили слухи, что даже после ухода вы так или иначе консультировали "Тобол", это так?

- Это правда. Там ведь весь мой тренерский штаб, у меня остались хорошие отношения с руководством. После моего отъезда в Россию я попросил пригласить в тренерский штаб тренера по физподготовке Саида Ибраимова, считаю его очень сильным специалистом. Он помог Александру Москаленко и команде справиться с поставленными задачами. Поэтому, если ко мне обращались с каким-то вопросом, я старался помочь. Но это было дистанционно, в любом случае все решения принимал Александр Москаленко.

- А как именно это происходило? Допустим, перед еврокубками в прошлом году вы помогали?

- Конечно, консультировались. Это нормально, мы долгое время работали вместе, собирали эту команду. В душе я был с игроками, городом, болельщиками. Но, естественно, не было такого, чтобы я звонил в перерыве и говорил, какие замены нужно сделать.

- У "Тобола" был впечатляющий проход с "Хайдуком", но затем оглушительный вылет с "Жилиной". Что произошло в противостоянии со словаками?

- Сложно сказать. Я не анализировал этот матч, просто разговаривал с тренерском штабом. Да, понятно, что у них там все залетело, но я уже говорил: в случайности не верю. Значит, где-то недоработали, это вопрос подготовки, где-то ошиблись. Но я не думаю, что разница между "Тоболом" и "Жилиной" настолько существенная, как это было по результату.

"Сейчас уровень КПЛ минимум в три раза ниже, чем раньше".

- О предстоящих еврокубках для казахстанских клубов. Как оцениваете шансы наших представителей дойти до групповой стадии одного из турниров?

- "Тобол" начинает с первого раунда ЛЧ, важно пройти эту стадию. Если ты проходишь во второй раунд, понятно, что там тяжелые соперники, но даже если вылетаешь, то идешь в третью стадию квалификации Лиги Европы. То есть у "Тобола" реальный шанс попасть в групповую стадию одного из еврокубков.

Что касается "Астаны" и "Кайрата". У алматинцев сейчас смена тренера, уходят футболисты, есть определенные проблемы, как вы знаете, отсутствует Кайрат Советаевич Боранбаев, надеюсь, что это временно.

По "Астане". Неплохо сбалансированная команда. Но им тоже надо набирать форму, обрести стабильность. Какие-то игры они легко выигрывают, а в каких-то не менее легко теряют очки, это не свойственно большим командам. Но у них еще есть время над этим поработать. А так у них мощная атакующая группа футболистов, они должны набрать очки в общий клубный коэффициент.

Четвертый участник - "Кызыл-Жар". Я знаю Али Алиева, он очень амбициозный тренер, желаю ему только удачи.

- Подробнее хотелось бы поговорить о Бахтиере Зайнутдинове. Вы застали его в "Астане", когда он только начинал свою карьеру, и теперь увидели его в ЦСКА. Как он изменился за это время в игровом и ментальном смысле?

- Он, безусловно, повзрослел. Вы знаете, когда я ему задаю вопросы про тот период в "Астане", он половину не помнит. Тогда он много информации не переваривал правильно, не мог справляться с давлением. Могу даже рассказать один случай. Перед домашним матчем с "Ренном" Бахтиер не должен был выходить в основе, но за день до игры ко мне подошел Ласло Кляйнхайслер и сказал, что не сможет играть из-за повреждения. В тот же момент я решил, что вместо него будет играть Зайнутдинов, но Бахе не стал об этом говорить, чтобы он спокойно готовился и нормально поспал, ведь это был его первый матч в Европе в стартовом составе.

Наступает день игры. За пару часов до старта я ему говорю: "Баха, ты сегодня начинаешь в основе. Не обращай внимание ни на кого, я беру всю ответственность на себя". Он мне говорит, как же так, я никого не предупредил, ни маму, ни папу. То есть, я ему максимально сократил время на волнение, он сохранил эмоции, силы. Он вышел, забил, мы победили. Такие моменты позволяли ему расти.

Сейчас у него восприятие изменилось, он все понимает и он совершил огромный прогресс. Конкретно в минувшем сезоне фактор, который помешал ему сделать еще один шаг в развитии, - травма. В прошлом году он сделал операцию на паховые кольца, но полностью так и не восстановился, играл на обезболивающих, это мешало его развитию. Он на две тренировки выходил, а следующую мог пропустить. В игре 60 минут проводил, а потом приходилось его менять. Именно травма мешала ему раскрыться, но потенциал у него бешеный.

За две недели до финиша сезона его отправили в Катар на лечение, там сильный медицинский центр. Вроде бы сейчас все нормально.

Поэтому, если говорить об эволюции игрока Зайнутдинова, я бы сказал, что в "Астане" он был ребенком, в "Ростове" - юношей, а в ЦСКА - уже мужчина.

- Он почти весь сезон играл центральным полузащитником, это его оптимальная позиция?

- Если спросить Баху, он себя комфортно чувствует левым латералем, он любит там играть. Но я его вижу вторым нападающим, потому что он хорошо атакует вторым темпом. Также вижу его опорником - он чувствует позицию, качественный отбор, подборы, игра головой, движение. Но еще я убежден, что он может закрыть все позиции, вплоть до центрального защитника, если потребуется. Такие универсальные футболисты ценятся везде.

- Относительно частоты его травм. В Казахстане он пережил разрыв крестов, плюс играл на плохих полях, а в России интенсивность игр выше и теперь это сказывается?

- Ему делали углубленное обследование, пытались понять, где у него проблемы. Делали изокинетику еще в "Астане". Но однозначно, что переход с искусственных полей на натуральные повлиял: стираются связки, нагрузка на спину, компрессия на колени. И операция в раннем возрасте, конечно, тоже могла сказаться.

Но в целом я не скажу, что у него сейчас есть серьезные проблемы со здоровьем. Баха тот футболист, который много работает индивидуально, до и после тренировок он всегда уделяет час-полтора, чтобы поработать самостоятельно.

- В плане его роли в коллективе. Он уже полностью свой в ЦСКА?

- В ЦСКА отличный коллектив, постоянно шутят, Баха очень воспитанный человек, он ко всем с уважением, они это чувствуют, поэтому его все любят. Он там полностью свой. У него есть качество - он умеет быстро расположить к себе человека. Ему доверяют, а он возвращает это игрой. Может, иногда не получается ярко играть, но там всегда есть желание, исполнение, он всегда слышит тренера, ему не надо два раза повторять. С ним легко работать. И заметно, как он развивается, как он хочет быть лучшим.

- В прошлом году говорили, что им интересуется "Аталанта". Сейчас известно ли вам, существует ли спрос из топ-лиг Европы на Бахтиера?

- Знаю, что у него однозначно есть желание попробовать себя в Европе. Плюс его близкий друг Элдор Шомуродов играет в "Роме", они часто общаются и Баха примерно понимает, что там такие же футболисты. Там, может, скорости и класс выше, но если поработать вместе с ними какое-то время и у тебя есть потенциал для роста, то эту разницу можно преодолеть.

О предложениях я не знаю, но если он будет дальше работать и, даст бог, не будет травм, то он уедет в более сильную лигу.

"У Зайнутдинова бешеный потенциал, в ЦСКА он стал мужчиной".

- Еще один казахстанский игрок, который теперь выступает в РПЛ, - Нуралы Алип. Что скажете о его стартовом периоде в "Зените"?

- На его игровое время, конечно, существенно повлиял отъезд Ракицкого. Но Нуралы воспользовался этим шансом, пацан работал. Мы, кстати, с Зайнутдиновым говорили за три-четыре месяца до его перехода, что Алип мог бы легко играть в РПЛ. Он очень хорош на мяче, с качественной передачей, видит поле. Поэтому, когда вокруг него оказались сильные футболисты, ему было легче адаптироваться.

Не скажу, что он все игры провел хорошо, но определенная стабильность у него есть. У него есть все качества, чтобы играть в РПЛ. Да, в "Зените", в стартовом составе, под задачи - это сложно, поскольку там высочайшая конкуренция. Но в любом другом российском клубе он способен играть постоянно. ЦСКА? Да, в том числе там.

Он однозначно прибавил даже за столь короткий период в России. Например, сейчас ему нужно меньше времени для принятия решений. Он уже адаптировался к требованиям команды, тренера.

Добавим, что на этой неделе ПФК ЦСКА официально объявил о смене тренерского штаба. Вместе с главным тренером Алексеем Березуцким клуб покинули Григорий Бабаян и Василий Березуцкий. Руководить московской командой теперь будет экс-тренер "Сочи" Владимир Федотов.

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