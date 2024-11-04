Аршавин схватил телекомментатора за горло во время спора

Бывший футболист лондонского "Арсенала", "Кайрата" и сборной России Андрей Аршавин вступил в спор с комментатором Константином Геничем по поводу момента в матче 14-го тура РПЛ ЦСКА - "Спартак" (0:2), передают Vesti.kz.

Темой обсуждения стала стычка между защитником ЦСКА Виллианом Рошей и полузащитником "красно-белых" Русланом Литвиновым. Во время спора Аршавин, пытаясь продемонстрировать момент, схватил Генича за горло, объясняя, как Роша удерживал Литвинова.

"Полная версия конфликта, если кому интересно!", - написал Генич под видео в своем телеграм-канале.

Напомним, Аршавин выступал за "Кайрат" в период 2016-2018 годов. После ухода из алматинского клуба завершил игровую карьеру. Сейчас он является заместителем генерального директора по спортивному развитию в "Зените".