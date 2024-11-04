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Аршавин схватил телекомментатора за горло во время спора

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Бывший футболист лондонского "Арсенала", "Кайрата" и сборной России Андрей Аршавин вступил в спор с комментатором Константином Геничем по поводу момента в матче 14-го тура РПЛ ЦСКА - "Спартак" (0:2), передают Vesti.kz.

Темой обсуждения стала стычка между защитником ЦСКА Виллианом Рошей и полузащитником "красно-белых" Русланом Литвиновым. Во время спора Аршавин, пытаясь продемонстрировать момент, схватил Генича за горло, объясняя, как Роша удерживал Литвинова.

"Полная версия конфликта, если кому интересно!", - написал Генич под видео в своем телеграм-канале.

Напомним, Аршавин выступал за "Кайрат" в период 2016-2018 годов. После ухода из алматинского клуба завершил игровую карьеру. Сейчас он является заместителем генерального директора по спортивному развитию в "Зените".

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3 Локомотив М 14 10 1 3 28-17 31
4 Динамо М 14 8 3 3 28-16 27
5 Спартак М 14 7 4 3 21-12 25
6 ЦСКА М 14 7 3 4 22-9 24
7 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8 Акрон Тл 14 4 4 6 19-26 16
9 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12 Крылья Советов 14 3 3 8 12-21 12
13 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8

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