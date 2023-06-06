Аренду защитника "Кайрата" в российский клуб назвали провалом

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 16:27
©ФК "Пари НН"

Российский спортивный сайт "Чемпионат" представил список провальных трансферов в завершившемся сезоне РПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz. В числе неудачных трансферов назван переход защитника "Кайрата" Маки Баньяка в "Пари НН".

"27-летний камерунец приезжал в Нижний Новгород с надеждой стать лидером обороны. Баньяк – воспитанник "Барселоны", успел поиграть в Европе и Казахстане, а также за сборную Камеруна. Его взяли в аренду у "Кайрата" с правом выкупа. Но, приехав в РПЛ, Маки сразу травмировался. В марте Баньяк повредил мениск на одной из тренировок "Пари НН". После этого он отправился на реабилитацию в Испанию. Маки так и не дебютировал за клуб. Вряд ли "Пари НН" станет выкупать Баньяка у "Кайрата", поэтому аренду камерунца можно считать провалом, пусть и с оговоркой на несчастный случай", - пишет издание.

Арендное соглашение камерунца с российским клубом рассчитано до июня 2023 года.

"Пари НН" в прошедшем сезоне занял 13-е место из 16-ти в Российской премьер-лиге.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2 ЦСКА М 30 17 7 6 56-27 58
3 Спартак М 30 15 9 6 60-38 54
4 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8 Локомотив М 30 13 6 11 54-46 45
9 Динамо М 30 13 6 11 49-45 45
10 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12 Крылья Советов 30 8 8 14 32-45 32
13 Пари Нижний Новгород 30 8 7 15 34-48 31
14 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16 Торпедо М 30 2 5 23 20-62 11

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Метки:
Кайрат ФК Премьер-лига России Футбольные трансферы

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