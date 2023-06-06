Российский спортивный сайт "Чемпионат" представил список провальных трансферов в завершившемся сезоне РПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz. В числе неудачных трансферов назван переход защитника "Кайрата" Маки Баньяка в "Пари НН".

"27-летний камерунец приезжал в Нижний Новгород с надеждой стать лидером обороны. Баньяк – воспитанник "Барселоны", успел поиграть в Европе и Казахстане, а также за сборную Камеруна. Его взяли в аренду у "Кайрата" с правом выкупа. Но, приехав в РПЛ, Маки сразу травмировался. В марте Баньяк повредил мениск на одной из тренировок "Пари НН". После этого он отправился на реабилитацию в Испанию. Маки так и не дебютировал за клуб. Вряд ли "Пари НН" станет выкупать Баньяка у "Кайрата", поэтому аренду камерунца можно считать провалом, пусть и с оговоркой на несчастный случай", - пишет издание.