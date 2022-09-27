Алипу в России вынесли вердикт после удаления в Лиге наций

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 09:59 Комментарии 1
©КФФ

Российский сайт Soccer.ru опубликовал список иностранцев, которые не делают РПЛ сильнее, включив в него защитника "Зенита" Нуралы Алипа. Ему также припомнили недавнее удаление в матче Лиги наций против Азербайджана, в котором национальная команда уступила со счетом 0:3.

"В Санкт-Петербурге прямо говорят, что это не игрок уровня "Зенита". Не значит, что Алип не заиграл бы в более скромном клубе РПЛ, но Семак правильно сделал, что отнял у "Сочи" Родригао. Бразилец и Ловрен сильнее, Чистяков и Адамов тоже. Играют в два центральных, вместо Алипа на сорок минут в двух матчах мог выйти молодой российский футболист. Нуралы с неплохими данными, но нестабильный. Даже сборную Казахстана вчера подвел, пускай результат в той игре не имел значения, казахи досрочно вышли из группы Лиги наций", - пишет сайт.

Добавим, что Алип, права на которого принадлежат "Кайрату" из Алматы, находится в аренде "Зенита" до конца 2022 года.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13
2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10
3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7
4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3

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Метки:
Алип Нуралы Зенит Сборная РК по футболу Кайрат ФК Казахстанцы за границей
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