Алипу в России вынесли вердикт после удаления в Лиге наций

Российский сайт Soccer.ru опубликовал список иностранцев, которые не делают РПЛ сильнее, включив в него защитника "Зенита" Нуралы Алипа. Ему также припомнили недавнее удаление в матче Лиги наций против Азербайджана, в котором национальная команда уступила со счетом 0:3.
"В Санкт-Петербурге прямо говорят, что это не игрок уровня "Зенита". Не значит, что Алип не заиграл бы в более скромном клубе РПЛ, но Семак правильно сделал, что отнял у "Сочи" Родригао. Бразилец и Ловрен сильнее, Чистяков и Адамов тоже. Играют в два центральных, вместо Алипа на сорок минут в двух матчах мог выйти молодой российский футболист. Нуралы с неплохими данными, но нестабильный. Даже сборную Казахстана вчера подвел, пускай результат в той игре не имел значения, казахи досрочно вышли из группы Лиги наций", - пишет сайт.
Добавим, что Алип, права на которого принадлежат "Кайрату" из Алматы, находится в аренде "Зенита" до конца 2022 года.