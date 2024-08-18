Популярный портал euro-football.ru назвал худших игроков "Зенита" в сенсационном матче с "Химками", в рамках пятого тура российской премьер-лиги, передает Vesti.kz.

Игра прошла сегодня, 18 августа, и завершилась вничью (1:1).

По его итогам портал назвал троих футболистов питерцев - самыми худшими. В числе них два защитника Юрий Горшков и Сергей Волков.

"ЮРИЙ ГОРШКОВ – 4,0. Конечно, заменить Глушенкова сейчас практически невозможно, да и сам выход Горшкова смотрелся не очень обоснованно, но тревожные ожидания оправдались – и это надо отметить. Юрий попробовал оба полуфланга, но так и не нашёл себя на поле. Ни одного обостряющего действия, девять потерь, три из четырех единоборств проиграны. Главное, что Горшков полностью выпал из командных взаимодействий.

СЕРГЕЙ ВОЛКОВ – 3,5. И еще один новичок "Зенита", у которого сложно проходит адаптация. Волков наконец появился в старте и сразу показал, почему Семак не спешит его задействовать. Ориньо выиграл фланг у Сергея, а постоянные смещения Веры приносили невероятную остроту. Подключения в атаку заканчивались неудачным кроссом или дриблингом, а самого Волкова обыграли дважды. И выиграли у него соперники семь единоборств из девяти.

МАТЕО КАССЬЕРРА – 3,0. А самый большой провал "Зенита" случился в центре нападения. Кассьерра был так расстроен травмой Глушенкова, что сам ушёл с поля. Но не физически. Девять точных передач назад за час игры, две потери, два офсайда и один загубленный момент. Никакой пользы в созидании или завершении", - отмечается в статье.