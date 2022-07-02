Петербургский "Зенит", в составе которого выступает защитник сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип, досрочно стал победителем предсезонного турнира "Кубок PARI Премьер", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Это стало известно по итогам матча между "Сочи" и "Пари НН" (1:1, 4:2 по пенальти). У сочинцев стало три очка в активе, у нижегородцев - два, но им уже не удастся догнать "Зенит", в активе которого семь баллов.
Также питерцев не сможет обогнать ЦСКА, которому предстоит сыграть еще две игры, но у московской команды ноль очков на счету на данный момент.
На Кубке PARI Премьер "Зенит" одержал три победы: по пенальти над "Пари НН" (1:1, 5:3) и "Сочи" (1:1, 4:2), а также в основное время переиграл ЦСКА (3:0).
9 июля команда тренера Сергея Семака сыграет против "Спартака" в матче Олимп Суперкубка России.
Напомним, Алип в составе "Зенита" стал чемпионом России.Новый выпуск на нашем YouTube-канале. Откровенно поговорили с Ильей Ильиным: