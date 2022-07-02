Петербургский "Зенит", в составе которого выступает защитник сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип, досрочно стал победителем предсезонного турнира "Кубок PARI Премьер", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это стало известно по итогам матча между "Сочи" и "Пари НН" (1:1, 4:2 по пенальти). У сочинцев стало три очка в активе, у нижегородцев - два, но им уже не удастся догнать "Зенит", в активе которого семь баллов.

Также питерцев не сможет обогнать ЦСКА, которому предстоит сыграть еще две игры, но у московской команды ноль очков на счету на данный момент.

На Кубке PARI Премьер "Зенит" одержал три победы: по пенальти над "Пари НН" (1:1, 5:3) и "Сочи" (1:1, 4:2), а также в основное время переиграл ЦСКА (3:0).

9 июля команда тренера Сергея Семака сыграет против "Спартака" в матче Олимп Суперкубка России.

Напомним, Алип в составе "Зенита" стал чемпионом России.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10 2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6 3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4 4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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