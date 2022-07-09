Алип в составе? Прямая трансляция матча Суперкубка России "Зенит" - "Спартак"

©ФК "Зенит"
Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 14:15

Сегодня, 9 июля, "Зенит" казахстанца Нуралы Алипа и московский "Спартак" разыграют Суперкубок России, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Начало встречи, которая будет сыграна в Санкт-Петербурге, в 21:00 по времени Нур-Султана.

"Зенит" в этом матче сыграет в ранге чемпиона России, а "Спартак" в качестве обладателя Кубка.

Трансляция матча будет осуществляться каналом "Матч ТВ". Также она будет доступна по этой ссылке.

Напомним, что 22-летний Алип выступает в составе "Зенита" на правах аренды, которая рассчитана до конца 2022 года. В первой половине года казахстанец провел за питерцев 12 матчей во всех турнирах.

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Метки:
Алип Нуралы Зенит Кайрат ФК Казахстанцы за границей Спартак Москва

Футбол Россия
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