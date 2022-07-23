Петербургский "Зенит" обыграл самарские "Крылья Советов" в матче второго тура чемпионата России по футболу и одержал первую победу в РПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:0. В составе победителей дубль оформил Андрей Мостовой (6-я, 31-я минуты), а еще один мяч на свой счет записал Далер Кузяев (12, с пенальти). Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип попал в заявку, но второй матч подряд не вышел на поле.

"Зенит", набравший четыре очка, занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). "Крылья Советов" с тремя очками располагаются на четвертой строчке. 30 июля "Зенит" примет московский "Локомотив".

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