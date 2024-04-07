"Зенит" из Санкт-Петербурга вышел в лидеры РПЛ, сообщают Vesti.kz. Клуб из Санкт-Петербурга минимально обыграл на своем поле "Балтику" (1:0).

Единственный гол во встрече на 42-й минуте забил Педро. Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип вышел в стартовом составе "Зенита" и был заменен на 74-й минуте.

Теперь у "Зенита" 44 очка и первое место в таблице РПЛ. Клуб из Санкт-Петербурга обходит "Краснодар" на один балл.

В следующем туре "Зенит" как раз сыграет на выезде с "Краснодаром". Матч пройдет 13 апреля.