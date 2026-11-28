"Зенит" разгромно обыграл московский ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ-2026/27, сообщают Vesti.kz.

Встреча состоялась в Москве и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

На 20-й минуте ЦСКА пропустил после автогола защитника Мохамеда Аззи. Перед перерывом, на 40-й минуте, Максим Глушенков эффектно перебросил голкипера Максима Бориско и увеличил преимущество "Зенита".

В начале второго тайма Луис Энрике довёл счёт до крупного, отличившись на 51-й минуте. ЦСКА удалось ответить на 73-й минуте: Данил Круговой мощным ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в сетку. Однако на 81-й минуте Глушенков вновь огорчил соперника, оформив дубль.