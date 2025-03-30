"Зенит" из Санкт-Петербурга одержал победу над казанским "Рубином" в матче 22-го тура РПЛ, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля. Примечательно, что первый тайм получился безголевым, а все голы были забиты во второй половине.

На 51-й минуте счет открыл Лусиано Гонду, Густаво Мантуан спустя восемь минут забил второй гол. Матео Кассьерра на 73-й минуте довел счет до разгрома, а Андрей Мостовой спустя минуту оформил окончательный счет.

Стоит отметить, что гости с 55-й минуты играли в меньшинстве после удаления Алексея Грицаенко.

"Зенит" набрал 46 очков и сместил со второго места "Спартак", у которого 44 балла. Лидирует "Краснодар", набравший 49 очков. У "Рубина" 32 балла и седьмое место.

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип начал встречу на скамейке запасных и вышел на замену на 14-й минуте вместо травмированного Нино.

В текущем сезоне Алип сыграл в РПЛ 14 матчей, забив один гол.



